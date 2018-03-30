Генконсульство США отправило петербуржцев в Москву, Екатеринбург и Владивосток

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Москва, 30 марта. Власти США рекомендуют находящимся в Петербурге гражданам с 31 марта обращаться по всем консульским вопросам в посольство США в Москве, говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Американские граждане с 31 марта смогут получить консульские услуги в посольстве США в Москве в связи с закрытием генконсульства в Петербурге

«Посольство США в Москве, а также генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке остаются открытыми», — говорится в сообщении.

Все срочные и рутинные вопросы, в том числе нотариального характера, будут решаться в Москве. Накануне российские власти заявили о высылке 60 дипломатов США и о закрытии генконсульства в северной столице. Это стало ответом на высылку 60 дипломатов РФ и закрытии дипмиссии в Сиэтле.

Ранее сообщалось, как отреагировали петербуржцы на выселение американских дипломатов из здания на Фурштатской.

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