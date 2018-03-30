Дебютный фильм финалистки «Голоса» вошел в основную программу ММКФ

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Москва, 30 марта. Режиссерский дебют финалистки конкурса «Голос» Ян Гэ под названием «Ню» вошел в основную программу фильмов Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Фильм расскажет про китайскую девушку, которая ищет в Москве свою любовь, но ей мешает языковой барьер. Отметим, что сама Ян Гэ — уроженка Китая, она училась на актерском факультете ВГИК, а с 2012 года выступает в театре «Гоголь-центр». В 2017 году она вошла в финал конкурса «Голос».

Второй российский фильм, представленный в программе ММКФ — лента Эдуарда Новикова «Царь-Птица». Действие картины разворачивается в Якутии в 1930-х годах, сюжет крутится вокруг пожилой пары, в дом которой залетает орел, считающийся священной птицей в этих краях. Всего на фестивале, который пройдет 19-26 апреля, будет продемонстрировано 15 фильмов.

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