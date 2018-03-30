Дворкович прокомментировал информацию о резком повышении цен на бензин

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Москва, 30 марта. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил об отсутствии причин для резкого роста цен на бензин. Об этом вице-премьер сообщил журналистам, комментируя опасения экспертов относительно стоимости топлива.

«Нет никаких поводов для резкого увеличения цен. Ситуация мониторится, небольшие колебания могут быть, потому что мы акцизы повышали. Конечно, это постепенно перекладывается (на цену - прим. ФАН). Но рост далеко не такой, как писали», — сказал Дворкович.

Ранее в СМИ появилась информация, что нефтяные трейдеры ожидают к лету ощутимое подорожание бензина из-за высоких оптовых цен на топливо и низкую прибыльность заправочного бизнеса. По их мнению, к началу лета бензин может подорожать на 5 рублей.

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