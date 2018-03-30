«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора в продолжении «Простоквашино»

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Москва, 30 марта. Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев объяснил, почему у младшей сестры Дяди Федора в продолжении мультфильма «Простоквашино» появилось странное отчество «Павловна», при том, что отца девочки зовут Дмитрий.

«Это баг. Исправлять не планируем», — заявил Машковцев в эфире радиостанции «Говорит Москва», подчеркнув, что за эту ошибку никого из сотрудников студии наказывать не собирается.

На вопрос о том, является ли это отсылкой к роману Николая Чернышевского «Что делать?» и его героине Вере Павловне Розальской, глава студии ответил отрицательно.

«Нет, это не отсылка к Чернышевскому. Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой», — объяснил он.

Как стало известно ранее, новый эпизод «Простоквашино» выйдет 3 апреля.

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