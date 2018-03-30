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НАТО готовится к войне в Европе: немецкий журналист рассказал, что кроется за высылкой дипломатов
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    НАТО готовится к войне в Европе: немецкий журналист рассказал, что кроется за высылкой дипломатов

    16:49  30 Марта 2018
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    НАТО готовится к войне в Европе: немецкий журналист рассказал, что кроется за высылкой дипломатов

    По мнению Александра Сосновского, нашего бывшего соотечественника, эмигрировавшего в Германию в 90-х годах, возникший из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля дипломатический кризис является тестированием пятой статьи устава НАТО.

    Немецкий журналист сообщил, что в последние дни в Германии стала популярна цитата, которую приписывают Бисмарку. Звучит она так: «Не думайте, что если вам удалось один раз воспользоваться слабостью русских, то они не вернутся назад. А когда они вернутся назад, они заберут все свои деньги, и все ваши иезуитские контракты и соглашения, которые вы подписали, вам при этом не помогут».

    «Это было сказано Железным канцлером очень давно, но сегодня это очень актуально для Германии. Германия получила то, что сама захотела получить», — сказал Александр Сосновский в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    Он считает, что та солидарность, которую проявили 28 стран Запада, высылая российских дипломатов из-за бездоказательного обвинения России в отравлении Скрипаля, является тестированием пятой статьи устава НАТО.

    «Когда одна страна, входящая в НАТО, подвергается нападению, то при условии, что она требует для себя защиты, все остальные страны обязаны защищать ее как один. Мы видим практическое осуществление этой идеи [в деле Скрипаля и высылке дипломатов]. Страны, высылающие дипломатов, практически все входят в Североатлантический альянс, ведомый США. Таким образом НАТО готовится к серьезным военным действиям, в том числе на территории Европы», — полагает немецкий журналист.

    Сосновский подчеркнул, что нагнетание антироссийской истерии приводит к тому, что некоторые немецкие чиновники заявляют сегодня, что надо расширять дороги, чтобы по ним могли пройти танковые колонны. Записи этих заявлений можно найти на YouTube, отметил гость программы.

    «За делом Скрипаля и высылкой дипломатов кроется нечто большее. И к этому большему мы должны готовиться», — заметил журналист.

    Он добавил, что на днях прошла информация, что Польша закупила у американцев системы Patriot на 4 млрд евро, которые входят в новую систему противоракетной обороны США.

    «Зачем Польше системы Patriot? Явно готовятся к каким-то военным действиям. Чьи ракеты они собираются сбивать? Не иранские же, хотя изначально, когда говорили о ПРО, говорили, что эта система против Ирана», — сказал Александр Сосновский.

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    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #нато #дело скрипаля #высылка дипломатов #александр сосновский
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