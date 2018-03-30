НАТО готовится к войне в Европе: немецкий журналист рассказал, что кроется за высылкой дипломатов

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По мнению Александра Сосновского, нашего бывшего соотечественника, эмигрировавшего в Германию в 90-х годах, возникший из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля дипломатический кризис является тестированием пятой статьи устава НАТО.

Немецкий журналист сообщил, что в последние дни в Германии стала популярна цитата, которую приписывают Бисмарку. Звучит она так: «Не думайте, что если вам удалось один раз воспользоваться слабостью русских, то они не вернутся назад. А когда они вернутся назад, они заберут все свои деньги, и все ваши иезуитские контракты и соглашения, которые вы подписали, вам при этом не помогут».

«Это было сказано Железным канцлером очень давно, но сегодня это очень актуально для Германии. Германия получила то, что сама захотела получить», — сказал Александр Сосновский в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он считает, что та солидарность, которую проявили 28 стран Запада, высылая российских дипломатов из-за бездоказательного обвинения России в отравлении Скрипаля, является тестированием пятой статьи устава НАТО.

«Когда одна страна, входящая в НАТО, подвергается нападению, то при условии, что она требует для себя защиты, все остальные страны обязаны защищать ее как один. Мы видим практическое осуществление этой идеи [в деле Скрипаля и высылке дипломатов]. Страны, высылающие дипломатов, практически все входят в Североатлантический альянс, ведомый США. Таким образом НАТО готовится к серьезным военным действиям, в том числе на территории Европы», — полагает немецкий журналист.

Сосновский подчеркнул, что нагнетание антироссийской истерии приводит к тому, что некоторые немецкие чиновники заявляют сегодня, что надо расширять дороги, чтобы по ним могли пройти танковые колонны. Записи этих заявлений можно найти на YouTube, отметил гость программы.

«За делом Скрипаля и высылкой дипломатов кроется нечто большее. И к этому большему мы должны готовиться», — заметил журналист.

Он добавил, что на днях прошла информация, что Польша закупила у американцев системы Patriot на 4 млрд евро, которые входят в новую систему противоракетной обороны США.

«Зачем Польше системы Patriot? Явно готовятся к каким-то военным действиям. Чьи ракеты они собираются сбивать? Не иранские же, хотя изначально, когда говорили о ПРО, говорили, что эта система против Ирана», — сказал Александр Сосновский.

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