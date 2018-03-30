Директора «Зимней вишни» ждет арест на срок до 25 мая

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Кемерово, 30 марта. Завтра, 31 марта, в Кемерово состоится судебное заседание, на котором будет принято решение о выборе меры пресечения для Юлии Богдановой — генерального директора ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат» — компании-собственника здания ТЦ «Зимняя вишня».

Об этом ФАН рассказал источник в кемеровском СУ СК РФ.

«Завтра в 11:00 состоится судебное заседание, на котором будет принято решение, на сколько останется под стражей Юлия Богданова, — разъяснил источник. — Возможно, Богданова будет содержаться так же, как и другие фигуранты по этому делу, в СИЗО №1 города Кемерово до 25 мая».

Напомним, о задержании генерального директора ТЦ «Зимняя вишня» Юлии Богдановой стало известно сегодня утром. Следствием было установлено, что рядовые сотрудники торгового центра неоднократно сообщали Богдановой о нарушениях пожарной безопасности здания.

Пожар в здании торгового центра «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. За психологической помощью обратились более 200 человек.



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