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«Россия доказала, что готова отплатить США той же монетой»: в CNN отреагировали на ответ Москвы
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    «Россия доказала, что готова отплатить США той же монетой»: в CNN отреагировали на ответ Москвы

    17:48  30 Марта 2018
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    «Дипломаты когда-нибудь кончатся»: журналист CNN испугалась за будущее отношений России и США

    Вашингтон, 30 марта. Экс-глава московского бюро CNN Джилл Догерти прокомментировала высылку американских дипломатов из России и закрытие генконсульства США в Петербурге. По ее мнению, «зеркальным ответом» российские власти показали, что ничем не уступают Белому дому и на любой антироссийский шаг отплатят той же монетой.

    По мнению Догерти, Москва послала США сигнал и показала Белому дому: «Вы относитесь к нам вот так, и мы будем относиться к вам так же, потому что у нас есть на это полное право». При этом она поделилась и своими опасениями, заметив, что «в конечном итоге дипломаты кончатся», и в будущем ситуация может стать очень опасной.

    Догерти напомнила, что дипломаты представляют необходимый канал связи между странами: «они несут послания, они объявляют и объясняют политический курс». «И сейчас наблюдается недостаток общения — на данный момент между США и Россией очень мало контактов. И эта ситуация может стать очень опасной: всё это может привести к просчётам и непониманию», — заметила она в эфире CNN International.

    Дипломатический конфликт разгорелся после того, как в начале марта британский премьер Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а также объявила, что Лондон приостанавливает контакты с Москвой, высылает российских дипломатов, а также отменяет приглашение главы МИД РФ Сергея Лаврова.

    После этого, 26 марта, администрация президента США «в знак солидарности с Лондоном», обвинившем Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, решила выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

    29 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ответом России на выдворение из США 60 российских дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле станет высылка из РФ аналогичного количества дипломатов и отзыв согласия на работу генконсульства США в Петербурге.

    Кроме того, российский министр заверил, что ответные меры на высылку дипломатов РФ из США будут не только зеркальными. «Ответные меры будут зеркальными и не только», — сказал он.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #дипломаты #высылка
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