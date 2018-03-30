Посол Британии рассказал о визите в МИД РФ и ответе Москвы

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Лондон, 30 марта. Посол Британии не стал раскрывать детали разговора в МИД РФ. По его словам, Лондон намерен изучить детали того, «что ему было сказано».

Накануне Бристоу прибыл в российское внешнеполитическое ведомство. Дипломат отказался отвечать на вопросы о целях своего визита и просто скрылась за дверью, передает агентство РИА Новости.

«У нас только что прошли дискуссии с Министерством иностранных дел здесь, в Москве, по поводу мер, которые приняли обе стороны после трагедии в Солсбери. Я пока не собираюсь вдаваться в какие-то детали», — заявил он.

Ранее российский МИД сообщил, что в течение месяца Лондон должен сократить число своих дипломатических работников в РФ.

«Британской стороне известно, о каких цифрах идет речь», — отметил источник агентства.

Напомним, что британских премьер Тереза Мэй приняла решение о высылке 45 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

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