Внеочередное заседание ОЗХО по «делу Скрипаля» пройдет в закрытом режиме

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Гаага, 30 марта. Внеочередное заседание Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на котором будет обсуждаться инцидент в Солсбери, будет проходить 4 апреля в закрытом режиме. Об этом сообщает пресс-служба ОЗХО.

«Заседание запланировано на 4 апреля. Встреча будет закрыта для прессы», — говорится в сообщении.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва созывает 4 апреля внеочередную сессию ОЗХО, в ходе которой РФ предъявит конкретные вопросы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском городе Солсбери опасным химическим веществом. Позднее премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России», после чего Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов.

Российская сторона опровергает обвинения Великобритании, а также требует предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали, однако британские власти отказывается предоставить доступ к материалам под различными предлогами.

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