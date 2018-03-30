Франция не планирует новую военную операцию на севере Сирии

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Париж, 30 марта. Французские власти не планируют проводить военную операцию на севере Сирии, что подтвердило в пятницу министерство иностранных дел Франции.

По словам официального представителя французского внешнеполитического ведомства, «Франция продолжает участвовать в общей борьбе с терроризмом».

«Мы не планируем проводить новую операцию на севере Сирии за исключением той, которая проводится в составе международной коалиции против ИГ»1, — отметили в МИД Франции.

Напомним, накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует оправить французские войска в сирийский город Манбидж и в районы на реки Евфрат, удерживаемые отрядами курдов из Демократических сил Сирии.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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