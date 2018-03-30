Россия объявила персонами нон грата трех чешских дипломатов

В закладки

Прага, 30 марта. Россия высылает из страны трех чешских дипломатов в ответ на аналогичные действия Праги, заявили в министерстве иностранных дел Чехии.

«МИД Чехии берет во внимание, что Российская Федерация сегодня (в пятницу) в качестве ответного шага (на действия Праги) назвала трех сотрудников диппредставительства Чехии в Москве персонами нон грата», — сообщили представители внешнеполитического ведомства Чехии.

Отмечается, что три чешских дипломата должны покинуть страну до 5 апреля текущего года. В МИД Чехии отметили, что ожидали этот шаг Москвы и берут его во внимание.

«О дальнейших подробностях к вышеназванному в данный момент мы сообщать не будем», — передает слова чешских дипломатов РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий заявил, что Прага в знак солидарности с Великобританией высылает из страны трех сотрудников посольства РФ в связи с так называемым «делом Скрипаля».

Власти Британии обвинили Россию в якобы причастности к делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипля и его дочери. Какие-либо доказательства этого заявления Лондон не предъявил. Москва отвергла все обвинения.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.