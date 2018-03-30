Премьер Македонии рассказал об отношениях с РФ после высылки дипломатов

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Скопье, 30 марта. Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что Скопье привержен развитию отношений с Москвой, несмотря на свое стремление к членству в военно-политическом блоке НАТО и Евросоюзе.

Зоран Заев ранее выразил надежду на то, что решение о высылке из Македонии российского посла в связи с делом Скрипаля не испортит отношений с Россией. Македонский премьер заявил, что стратегическими целями правительства является членство страны в НАТО и в ЕС.

«Мы стремимся к членству в Североатлантическом альянсе не для того, чтобы на кого-то нападать, а для мира во всем мире и уважения прав человека. Наша страна остается глубоко приверженной развитию отношений с Россией», — сказал он.

Российская дипмиссия в Скопье сообщила ранее, что решение выслать дипломата ничем не оправдано, а «ответственность за последствия этого шага целиком ложится на македонскую сторону». Президент Македонии Георге Иванов считает поспешным решение МИД страны о высылке российского дипломата.

Напомним, что Россия предпринимает ответные шаги в адрес западных дипломатов. В то же время в Москве неоднократно предлагали Лондону сотрудничество по делу Скрипаля, однако британская сторона не передает материалы дела под разными предлогами.

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