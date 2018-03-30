Сирия гостеприимная: местные жители организовали у Хмеймима «русский рынок»

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Хмеймим, 30 марта. На территориях, прилегающих к российский авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия, идёт бойкая торговля. Местные сирийцы, владельцы магазинов, пишут названия магазинов на арабском и русском языках, чтобы россияне могли знать, что и где можно купить в каждом месте.

Некоторые владельцы магазинов даже подучили русский язык, чтобы общаться с приходящими к ним русскими военнослужащими.

Корреспондент ФАН пришёл в торговый район, где расположены сразу несколько магазинчиков и лавок, где солдаты могут закупиться всем необходимым, а также приобрести сувениры для близких.

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Продавцы рассказали, что сирийцы очень уважают русских, и с удовольствием учат язык. Северяне, по мнению сирийцев хорошо воспитаны и разговорчивы. В некоторых магазинах персонал говорит на русском в полном составе, выучивая его именно в общении с посетителями. Как рассказала одна из работниц магазина, сирийцы очень радуются, когда видят россиян.

«Русские ребята очень вежливы и человечны, они любят Сирию, они приехали защитить Сирию. Мы же считаем их нашими братьями и радуемся их приходу. Так же мы пытаемся им помочь в выборе подарков для своих близких, подарки выбирают для своих детей, для жен, матерей, сестер и братьев. Русские ребята очень милы, и мы стараемся тоже быть с ними не менее милыми, иногда я пользуюсь переводчиком, так как я не говорю на русском или, как говорят в России, «чуть-чуть», — призналась корреспонденту ФАН сотрудница одного из магазинов.

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