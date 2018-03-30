Охранявшее ТЦ «Зимняя вишня» ЧОП самоликвидировалось

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Москва, 30 марта. ЧОП «Центр защиты», сотрудники которого занимались охраной сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, самоликвидировалось. Как сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, его лицензия была аннулирована.

«Кемеровский ЧОП «Центр защиты» спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована», — заявил Хинштейн в Twitter.

По его словам, Росгвардия уже подготовила документы в суд для ликвидации «Центра защиты».

Напомним, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека.

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