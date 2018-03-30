Экс-посол РФ рассказал, чем грозит для США заморозка активов России

В закладки

Москва, 30 марта. Заморозка российских активов в США может обернуться большими убытками для самих Штатов, поскольку доверие иностранных инвесторов к американскому рынку будет подорвано. Об этом в пятницу заявил бывший посол России в США Сергей Кисляк, выступая на Столыпинском форуме.

«Американцам придется еще очень внимательно просчитывать собственные потери от того, что они перестают быть предсказуемым и нормальным рынком. В долгосрочном плане это может аукнуться», — отметил он.

Напомним, что ранее посол США в России Джон Хантсман заявил о возможности ареста российских активов на фоне разразившегося вокруг Сергея Скрипаля скандала. Речь идет о бывшем офицере ГРУ, который был уличен в работе на британскую разведку, и получил убежище в Великобритании. В начале марта он и его дочь Юлия были госпитализированы в городе Солсбери с диагнозом «Отравление». Великобритания, не дожидаясь окончания расследования, заочно обвинила Россию в причастности инцидента и выслала российских дипломатов. Москва заявила о приняла ответные меры и распорядилась сократить штат британских дипломатов.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.