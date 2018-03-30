Двести человек обратились за психологической помощью после пожара в «Зимней вишне»

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Москва, 30 марта. Двести человек обратились к специалистам за психологической помощью после случившейся трагедии в Кемерово. Об этом сообщила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.

Вероника Скворцова отметила, что за последние два дня за помощью обратились 200 человек. Специалисты оказывают психолого-психиатрическую помощь и членам семей погибших, и другим людям, которые эмоционально отреагировали на случившееся в торговом центре в Кемерово.

Министр отметила важность организации своевременной и полной помощи. Также на данный момент создается психосоматическое отделение, которое позволит постоянно контролировать состояние здоровья «всех, кто был вовлечен сейчас в это несчастье», сообщает РИА Новости.

Напомним, пожар в здании торгового центра «Зимняя вишня» произошел днем в воскресенье, 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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