Турецкий Эрзурум подал заявку на проведение ОИ-2026

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Москва, 30 марта. Турецкий город Эрзурум отправил заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году.

Как отмечают турецкие СМИ, инициативу проведения Игр в городе на северо-востоке страны поддержал глава государства Реджеп Эрдоган.

Ранее о своей готовности принять Олимпиаду заявили итальянские Милан и Турин, Стокгольм, австрийские Грац и Шладминг, а также Сьон, Саппаро и Калгари.

Турция ранее никогда не претендовала на проведение зимней Олимпиады. Прием заявок от городов, желающих принять соревнования, завершится уже в субботу, 31 марта. Столица Олимпиады-2026 будет названа в следующем году.

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