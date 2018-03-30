Ученые объяснили, почему хрустят пальцы

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Париж, 30 марта. Французские ученые объяснили, почему люди могут хрустеть пальцами. Исследование провели математики из Политехнической школы в Палезо.

Ученые констатировали, что хруст в пальцах раздается в тот момент, когда лопаются пузырьки синовиальной жидкости внутри суставов. Математики создали модель движения рук и установили, что один и тот же сустав не может щелкнуть дважды за 20 минут. Кроме того, им удалось установить, что хруст раздается только при расслаблении пястно-фалангового сустава.

Специалисты объяснили, что во время расслабления сустав расширяется и в заполняющей его жидкости появляются пузырьки. Их исчезновение приводит к звуку, напоминающему хруст, пишет «Ридус».

Ученые также констатировали, что хруст пальцев не наносит вред суставам.

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