Автобус с мигрантами врезался в столб на востоке Турции, 17 человек погибли

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Анкара, 30 марта. На востоке Турции в провинции Игдыр произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса, который перевозил более пятидесяти нелегальных мигрантов. В результате аварии погибли 17 человек, 36 получили ранения.

В салоне автобуса находились граждане Афганистана, Пакистана и Ирана, которые незаконно пересекли границу Турции. Отмечается, что транспортное средств, рассчитанное на 14 пассажиров, врезалось в столб на трассе Игдыр-Карс, произошло возгорание.

Жертвами ДТП стали 17 человек. Прибывшие на место ЧП кареты скорой помощи доставили 36 человек с ранениями в ближайший госпиталь.

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