Гепард запрыгнул в машину к туристам в Танзании

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Москва, 30 марта. Гепард запрыгнул в джип к туристам во время сафари в Танзании. Видео случившегося опубликовали сами участники инцидента.

Как рассказал один из находившихся в машине, туристическая группа сделала остановку в национальном парке Серенгети и уже собиралась отправляться дальше, когда автомобилем заинтересовались хищники. Один гепард запрыгнул на капот машины, а второй через открытое окно забрался на заднее сиденье и решил исследовать его. Когда туристы заметили гепарда в машине, уезжать было уже поздно.

Гид попросил людей сохранять спокойствие и дышать медленно, чтобы не напугать животное. Гепард обнюхал и погрыз одно из сидений, прежде чем покинуть джип.

«Честно говоря, это был, наверное, один из самых страшных моментов в моей жизни, пока это происходило», — рассказал турист.

Как сообщает The Star, инцидент закончился благополучно для всех участников.

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