Россия предупредила Италию о выдворении двух дипломатов

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Рим, 30 марта. Россия распорядилась выслать из страны двух итальянских дипломатов в течение недели, сообщает министерство иностранных дел Италии.

«Представитель посольства Италии в РФ был вызван сегодня в МИД, где ему было объявлено о решении выслать двух сотрудников диппредставительства. Дипломатам предписано покинуть территорию РФ в недельный срок», — говорится в сообщении.

Напомним, что эта мера является ответом на действия Италии, которая выслала российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Речь идет о бывшем офицере ГРУ, который вместе со своей дочерью был отравлен нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Несмотря на отсутствие доказательств, Лондон сразу же возложил вину на Россию и выслал российских дипломатов.

Москва в ответ распорядилась привести в соответствие число британских дипломатов в России с числом российских дипломатов в Соединенном Королевстве. Кроме того, МИД РФ закрыл генконсульство США в Петербурге в ответ на закрытие российского консульства в Сиэтле.МИДМИ

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