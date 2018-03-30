Сильный пожар произошел во время празднования Пасхи в центре Манчестера
Манчестер, 30 марта. В городе Манчестер на северо-западе Англии произошел крупный пожар. Как пишет издание The Manchester Evening News, в центре города, где в настоящее время проходят мероприятия по случаю Пасхи, видны клубы черного дыма.
Фотографии, сделанные очевидцами, также появились в социальных сетях. По фото ясно, что пожар произошел не в здании, а на огороженной забором территории.
Между тем пока неизвестно, где именно произошел пожар. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Something's burning, @manchesterfire pic.twitter.com/K8aPgBGl1V— Jay Shaw (@JayShaw180) March 30, 2018
Как сообщалось ранее, в гостинице Metro Hotel в Дублине произошел пожар. Огонь охватил несколько этажей здания.
Напомним, 25 марта в результате мощного пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, большинство из жертв — дети.