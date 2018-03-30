Сильный пожар произошел во время празднования Пасхи в центре Манчестера

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Манчестер, 30 марта. В городе Манчестер на северо-западе Англии произошел крупный пожар. Как пишет издание The Manchester Evening News, в центре города, где в настоящее время проходят мероприятия по случаю Пасхи, видны клубы черного дыма.

Фотографии, сделанные очевидцами, также появились в социальных сетях. По фото ясно, что пожар произошел не в здании, а на огороженной забором территории.

Между тем пока неизвестно, где именно произошел пожар. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщалось ранее, в гостинице Metro Hotel в Дублине произошел пожар. Огонь охватил несколько этажей здания.

Напомним, 25 марта в результате мощного пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, большинство из жертв — дети.

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