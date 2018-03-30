Австрия хочет помочь России образумить Лондон

В закладки

Вена, 30 марта. Австрия готова взять на себя роль посредника в конфликте России и западных стран в связи с так называемым делом «Скрипаля», расследованием предполагаемого отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ.

Таким мнением, выступая в эфире канала ZIB 2, поделилась министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

По ее словам, Вена готова быть посредником в переговорах, а Москва уже поддержала эту идею. Кнайсль отметила, что поспешные обвинения западных стран привели к росту напряженности во всем мире, в то время как в самом деле появляются новые обстоятельства.

Как отмечают австрийские СМИ, ранее выяснилось, что Скрипаль и его дочь, скорее всего, были отравлены нервно-паралитическим газом еще около своего дома. Подкова на двери, как было сказано в сюжете телеканала ORF, «не принесла им счастья».

Отмечается также, что российская сторона не только согласна с тем, что Австрия может выступить в роли посредника в данной ситуации, но и считает важным каждый голос, способный образумить Лондон.

Напомним, ранее Кнайсль объяснила, что Вена не намерена высылать российских дипломатов, как это сделали многие другие западные страны, пока не будут представлены серьезные доказательства причастности Москвы к инциденту.

По мнению политолог Игоря Рябова, Австрия в буквальном смысле саботирует провокации Великобритании по «делу Скрипаля».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.