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Грозный, 30 марта. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что власти Латвии, Эстонии и других стран, вводящих санкции против РФ, «превратились в жалких дворняжек и прислужников США».

Кадыров напомнил, что США давно включили его в список россиян, которым запрещен въезд в страну, несмотря на то, что он и не планировал туда ехать.

«Теперь власти Эстонии, как дворняжки, подтявкивают, хоть и запоздало, своим американским хозяевам, запретив въезд в страну 49 россиянам, в числе которых есть и я»

Кадыров убежден, что подобное «лживое угодничество» опаснее неприкрытой ненависти. Он также выразил мнение, что подобным государствам не стоит доверять, поскольку «их безграничная подлость не имеет ничего общего с верностью и преданностью». Кроме того, своим поведением эти страны «унижают свой народ», считает чеченский лидер.

«А такой хозяин как США сегодня даст кость, а завтра пинком выгонит со двора, и будут эти дворняжки поджав хвост бежать и визжать», — добавил он.

Мир давно перестал быть однополярным, считает Кадыров. РФ стоит на защите миропорядка и справедливости, и это нелегко.

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