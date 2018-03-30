Шведского дипломата вышлют из России в качестве ответной меры

В закладки

Москва, 30 марта. В качестве ответной меры на высылку российских дипломатов рядом государств из России в Стокгольм будет отправлен один шведский дипломат, сообщает агентство Reuters.

Ранее высылку двух голландских дипломатов из России подтвердила посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос.

Напомним, в пятницу в МИД России вызваны послы государств, предпринявших недружественные меры по отношению к России в связи с так называемым «делом Скрипаля». В министерстве представителям государств вручают ноты протеста, а также сообщают об ответных шагах Москвы.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии у одного из торговых центров в Солсбери 4 марта. По версии следствия, они были отравлены веществом, якобы произведенным в России.

На этом основании Лондон заявил, якобы Москва причастна к инциденту, и выслал российских дипломатов из Великобритании. Затем «в знак солидарности» аналогичные меры предприняли США и ряд европейских государств. МИД РФ неоднократно подчеркивал голословность обвинений Лондона, рассматривая данные заявления как провокацию.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.