Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при пожаре в Кемерово

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Москва, 30 марта. Пять человек, пострадавших во время пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», остаются в стационаре, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при пожаре в ТРК «Зимняя вишня». На данный момент в стационарах остаются пять человек. Отмечается, что у них легкое и средней тяжести состояние.

Два самых тяжелых пациента — 11-летний мальчик и молодой человек, которому исполнилось 18 лет. Скворцова уточнила, что они оба в состоянии средней степени тяжести, но уже на стадии перехода к удовлетворительному. Оба пациента находятся в ясном сознании.

«Медицинская помощь всем пострадавшим была оказана на очень высоком уровне, — приводит ее слова РИА Новости. — Самые лучшие специалисты из наших лучших федеральных центров были подключены к лечению каждого пострадавшего».

Напомним, трагедия, в которой погибли 64 человека, произошла 25 марта. Глава МЧС России Владимир Пучков ранее поручил провести дополнительную проверку сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня».

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