Посмотрим, кто будет «котиком»: Пушков отреагировал на заявление «Нафтогаза»

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Москва, 30 марта. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление украинского «Нафтогаза», назвавшего представителей «Газпрома» «котиками». Сенатор подчеркнул, что на Стокгольмском арбитраже жизнь не заканчивается.

«На решении Стокгольмского арбитража жизнь не заканчивается. Когда Нафтогаз останется без российского газа, посмотрим, кто будет «котиком», — написал пушков в Twitter.

Ранее «Нафтогаз» прокомментировал решение «Газпрома» выплатить Украине 2,56 млрд долларов, несмотря на несогласие с решением Стокгольмского арбитража.

«Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это еще не факт и «надо посмотреть», но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчетности», — говорится в заявлении украинской компании.

На решении Стокгольмского арбитража жизнь не заканчивается. Когда Нафтогаз останется без российского газа, посмотрим, кто будет "котиком". — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 30, 2018

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