Пожар произошел в жилом доме в центре Кемерово

В закладки

Кемерово, 30 марта. В центре Кемерово в жилом многоквартирном доме произошел пожар. Как рассказали в главном управлении министерства чрезвычайных ситуаций по Кемеровской области, к настоящему времени возгорание было полностью ликвидировано.

Согласно приведенной информации, ЧП случилось в доме на улице Кирова.

«Пожар на кухне 4 кв. метра, причина устанавливается, спасены три человека, жертв нет, ликвидировано возгорание», — добавили в ГУ МЧС, передает ТАСС.

Напомним, в минувшее воскресенье, 25 марта в Кемерово произошла страшная трагедия: в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел мощный пожар, жертвами которого стали 64 человека, большинство из них — дети.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.