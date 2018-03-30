Россия пообещала помочь Белграду отстаивать права сербов в Косово

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Москва, 30 марта. Замглавы МИД России Александр Грушко встретился в Москве с послом Сербии Славенко Терзичем. Стороны переговоров обменялись мнениями по ситуации на балканском полуострове.

Дипломаты России и Сербии выразили единодушное мнение по поводу устроенных 26 марта провокаций властями Приштины, которые были направлены на «запугивание проживающих в крае сербов», говорится в релизе российского внешнеполитического ведомства.

«С российской стороны подтверждена нацеленность на оказание сербским партнерам содействия в отстаивании легитимных прав и интересов Сербии применительно к Косово», — отмечается на сайте МИД РФ.

Стороны переговоров подчеркнули, что основой косовского урегулирования остается резолюция Совета Безопасности ООН 1244. Россия и Сербия готовы к всестороннему развитию сотрудничества.

Напомним, что 26 марта около сотни косовских силовиков ворвались в здание в Косовска-Митровице, где проходила встреча сербов с главой Канцелярии по делам Косова и Метохии Правительства Сербии Марко Джурича. Участники встречи подверглись нападению, а политика увезли в Приштину в наручниках.

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