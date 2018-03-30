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Украина
Украину заселил талантливый западный народ. Колонка Руслана Мармазова
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    Украину заселил талантливый западный народ. Колонка Руслана Мармазова

    16:11  30 Марта 2018
    6826

    Украину заселил талантливый западный народ. Колонка Руслана Мармазова

    Мелкая деталь новейшей безумной истории Украины привлекла-таки внимание. Хотя это и непросто. С приднепровских земель в последнее время валит нескончаемым потоком такой отборный трешняк, что к нему начинаешь привыкать. Пока что это еще не «50 оттенков коричневого», знаете ли. Но тем не менее… В Киеве решили улицу маршала Жукова переименовать в улицу Кубанской Украины.

    Свастика на кочке власти

    Вот и вы не удивились тоже, верно? Это сейчас главный тренд украинских реалий. Под видом декоммунизации проводится тотальная фашизация общества. Стало быть, все антифашистское подлежит показательному или тихому, не суть важно, искоренению. Отсюда — посягательства на память Ватутина, Толбухина, Ковпака. А уж маршал-то Жуков извел столько нацистской нечисти, что одно только его упоминание вызывает нервную дрожь и сыпь по всему телу идейных наследников Гитлера и Геббельса, Бандеры и Шухевича, окопавшихся на самой вершине кочки украинской власти.

    Словом, то, что добрались до адресных табличек с именем Жукова, — это нормально. Для сегодняшнего киевского дурдома, разумеется. Ровно, как и возвеличивание политических микробов наподобие, не к столу будет сказано, тех же Шухевича с Бандерой. А в идее дать улице название «Кубанская Украина» так и вовсе можно разглядеть вкрапление креатива. И крайне патриотично получается, и, якобы, в пику России. С претензией на территории, если угодно.

    Украину заселил талантливый западный народ. Колонка Руслана Мармазова

    Авторы затеи, скорее всего, не станут вспоминать, что кубанский феномен — одна из уникальных и славных страниц истории Российской империи. Исхитриться многолетнюю, закоренелую, беззаконную ОПГ «Запорожская Сечь» поставить в строй, укротить, обласкать и превратить в один из оплотов самодержавия — это ведь исхитриться надо было. Между прочим, ядро собственного его величества конвоя состояло из кубанских и терских казаков. Были там еще ногайцы, черкесы, грузины, азербайджанцы, крымские татары и прочие народы империи, но сейчас не об этом. Кубанцы были за главных в вопросе охраны императора!

    Улица кого-то там украинского

    Попробовали поерничать над чувствами россиян с Кубанской Украиной. Не вполне, как чаще всего и случается у официального Киева, вышло, ну и ладно. Повторюсь, и это хотя бы что-то. Впрочем, включить мозги и додуматься аж до Кубанской Украины жизнь заставила.

    Улиц, площадей всяких, тупиков и проулков переименовывать приходится — тьму тьмущую. Одна только советская власть именами своих выдающихся деятелей и напоминаниями о всевозможных достижениях — от Сталинградской битвы до полетов в космос  — заполонила все. И это не говоря еще о громадном пласте многовековой русской культуры.

    памятник Жукову

    А в украинской истории уместных сегодняшнему дню, националистического, стало быть, толка, заметных персонажей — раз, два и обчелся. Побед и того меньше. Не станешь же в каждом городе и поселке десятки улиц называть именами Бандеры, и по дюжине раз увековечивать героев Крут. Шевченко и Грушевский тоже не спасают.

    Уже дошло до того, что на картах населенных пунктов появляются имена таких «выдающихся» деятелей, что их знают разве что самые узкие специалисты. И тут спасительная Кубанская Украина! Подождите, еще объявится переулок Украинской Сибири и проспект Черниговской Брянщины.

    Зазеркалье против маршала Жукова

    Но главной фишкой суеты вокруг низвержения табличек с имени маршала Победы на этот раз оказалась реакция прессы. Там сейчас у журналистов считается хорошим тоном приветствовать перечеркивание исторических образов, которым недавно поклонялись, и сдержанно, а то и буйно, восхищаться преобразованиями, от которых за версту свастикой попахивает.

    Однако на это раз знаменитому «Зеркалу недели», некогда претендовавшему на роль свободолюбивой респектабельной газеты либерального толка, удалось всех перещеголять. Комментируя сообщение о переименовании улицы, зазеркальные авторы поаплодировали факту ухода Украины от еще одного символа оккупации страны (внимание!) восточными народами. Жукова при этом назвали бездарным полководцем сталинской армии.

    граждане Украины чистят Вечный огонь, который ранее осквернили неизвестные

    И как прикажете на это реагировать? Если без матерных выражений, так есть основание сказать, что киевские клоуны обалдели окончательно и бесповоротно. Утрачены последние ниточки связи с реальностью и исторической памятью. У современных украинских шакалов мейнстрима не такой уж богатый инструментарий для собственного возвеличивания. Чаще всего они пытаются унизить прежние достижения, очернить деяния людей, которые были замечены планетой.

    Бездарный, по украинской версии, сталинский военачальник Георгий Жуков, например, привел свои армии в Берлин. Вбил осиновый кол в поганую яму Гитлера и его прихвостней, разорил их позорное логово. А его руководитель Иосиф Сталин карты перекраивал, устанавливал порядки в Европе и во всем мире. Это если коротко, двумя фразами.

    Их же противники завершили свои биографии кто на виселице, кто в придорожной канаве. В лучшем случае — в бегах, постоянно оглядываясь и с хрустом пережевывая валидол. Об украинском же контингенте противоположной Жукову стороны так и вовсе говорить стыдно. В приличном обществе за такое и побьют поди… Передушили бандеровских гнид по схронам, наказали примерно фашистских подпевал.

    То есть, Жуков — бездарный, да? А вот эта вся шобла, надо полагать, талантливая? Гениальная даже? Только очень какая-то невезучая, что ли. Получили по сусалам на долгие времена вперед. Сейчас только макитры свои бестолковые поднимать начали. Временно, разумеется.

    Восточит запад, западит восток

    И, конечно, отдельная песня — тема «оккупации восточными народами». Что это за народы такие, навалившиеся на европейскую Украину? Восточные!

    Не о японцах, случайно, речь или монголах с камбоджийцами? Нет, это так советских людей обозначили. Не без умысла, понятно. Типа, те восточные, а поперли против западных. И оккупировали их.

    Есть в этом, разумеется, кое-что от махрового расизма, от теории сверхчеловеков и недочеловеков, и еще сюда целый букет мерзостей впридачу. А еще невооруженным глазом видна элементарная глупость и постмайданные комплексы неполноценности.

    Украину заселил талантливый западный народ. Колонка Руслана Мармазова

    Например, что делать с миллионами украинцев, которые служили в армии, которую теперь переименовали в «оккупантов» и «восточные народы»? Их там были миллионы, причем людей героических. И лупили они западных оппонентов (тот вариант европейского союза под началом Третьего Рейха как раз выступал) так, что брызги летели. Но это сейчас немодно вспоминать.

    А модно смотреть со сладострастным вожделением на свод сомнительных европейских ценностей и проповедующих их «белых господ». Любой поляк, албанец, румын, прибалт, не говоря о носителях престижных португальских паспортов, для нынешнего «свидомого» креативного класса — авторитет и образец для подражания. А бывшие соседи по СССР — орды и дикари, значит.

    Правда, «восточные народы» построили Украине промышленность, возвели города и электростанции, наладили космическое производство, дали образование и здравоохранение. Западные поспособствовали разрушению всего этого, возвращению от орбитальных станций к сохе, безграмотности и лечению кори листиками подорожника, но взамен-то позволили потрудиться в Европе на тяжелых, неквалифицированных, унизительных работах. Это называется у них цивилизационный выбор.

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    Автор: Руслан Мармазов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #радикалы #национализм #политика
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