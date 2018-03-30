«Газпром» обжаловал решение суда по спору с украинским «Нафтогазом»

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Москва, 30 марта. Компания «Газпром» обжаловала решение стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» в отношении контракта на транзит газа из РФ. Об этом в пятницу сообщили в российской корпорации.

«Газпром» 29 марта подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» — говорится в комментарии «Газпрома».

Отмечается, что это связано со значительными процессуальными нарушениями, допущенными при вынесении решения

Напомним, 29 марта стало известно, что «Газпром» выплатит 2,56 миллиарда долларов «Нафтогазу» за недопоставки голубого топлива. По словам зампреда правления «Газпрома» Андрея Круглова, необходимая сумма будет выделена из резервных средств, и убытков от выплат российская компания не понесет.

Руководство «Газпрома» неоднократно заявляло, что решение стокгольмского арбитража не учитывает интересов обеих сторон конфликта. С 1 марта российская сторона приостановила поставки газа на Украину, «Газпром» также начал процесс расторжения контрактов с «Нафтогазом».

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