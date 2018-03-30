Россия высылает трех литовских дипломатов

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Вильнюс, 30 марта. РФ высылает трех литовских дипломатов, сообщила представитель МИД Литвы Раса Якилайтене.

«Подтверждаю, что РФ высылает трех дипломатов. Они должны покинуть Россию в течение недели», — цитирует ее слова агентство РИА Новости.

Напомним, что в понедельник ряд европейских стран, в том числе Германия, Польша, Франция, Украина, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Албания, а также США и Канада приняли решение выслать более 100 российских дипломатов в связи с нападением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

4 марта Сергея и Юлию обнаружили в бессознательном состоянии в британском Солсбери. По версии британских следователей, семья Скрипалей была отравлена нервно-паралитическим веществом, произведенным в России.

Москва отрицает свою причастность к нападению на Скрипалей.

Ранее сообщалось, что Россия высылает военного атташе Эстонии. В министерстве иностранных дел России уведомили посла Эстонии о высылке из страны военного атташе Тоомаса Педа.

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