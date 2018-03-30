Лондону дали месяц, чтобы уравнять число британских дипломатов с российскими

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Лондон, 30 марта. Британские власти должны в течение месяца привести в соответствие число своих дипломатов, работающих в России, с количеством российских дипломатов в Великобритании. Об этом в пятницу сообщило министерство иностранных дел РФ.

«Британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников в соответствие с числом российских дипломатов, которые находятся в длительных командировках в Великобритании», — говорится в сообщении.

В МИД РФ также заявили о готовности Москвы сотрудничать с Лондоном по вопросу расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, что экс-полковник ГРУ и его дочь были госпитализированы в британском Солсбери в начале марта. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон заочно возложил ответственность на Москву, несмотря на полное отсутствие доказательств, и выслал российских дипломатов из страны. Примеру Великобритании последовал целый ряд западных стран, включая США.

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