Путин назначил Двинянина новым послом России в Абхазии

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Москва, 30 марта. Президент России Владимир Путин сменил российского посла в Абхазии. Новым представителем РФ в республике стал Алексей Двинянин.

Соответствующий указ, подписанный главой государства, был в пятницу опубликован на официальном портале правовой информации в Сети.

«Назначить Двинянина Алексея Аркадьевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в республике Абхазия», — говорится в документе.

На этом посту Двинянин сменил Семена Григорьева, который являлся послом России в Абхазии с 2008 года. Двинянин ранее работал заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ в МИД РФ.

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