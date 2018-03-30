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Сирия сегодня: боевики согласились выйти из Думы, Генштаб РФ назвал катастрофической ситуацию в Ракке
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    Сирия сегодня: боевики согласились выйти из Думы, Генштаб РФ назвал катастрофической ситуацию в Ракке

    16:25  30 Марта 2018  /обновлено: 18:04  30 Марта 2018
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    Сирия сегодня: боевики согласились выйти из Думы, Генштаб РФ назвал катастрофической ситуацию в Ракке

    Сирия, 30 марта. Террористы согласились на выход из города Дума (Восточная Гута Дамаска). Генеральный штаб России назвал катастрофической обстановку в сирийской Раккке. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Выход из Думы

    Главари незаконных бандформирований согласились вывести боевиков и их семьи из населенного пункта Дума, что в Восточной Гуте Дамаска. Об этом на брифинге заявил начальник ГОУ Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

    Сирия сегодня: боевики согласились выйти из Думы, Генштаб РФ назвал катастрофической ситуацию в Ракке

    В настоящее время населенный пункт Дума остается последним оплотом вооруженных бандформирований в пригороде столицы страны.

    «По гуманитарному коридору, открытому в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин, Думу покинуло 28,4 тысяч мирных жителей. На сегодняшний день достигнута договоренность с лидерами незаконных вооруженных формирований о выходе в ближайшее время боевиков и членов их семей из города Дума», — подчеркнул российский офицер.

    Боевики передают карты минных полей

    При выходе из населенных пунктов САР, боевики передают военных правительственных сил карты минных полей и подземных тоннелей. Более того, они даже самостоятельно разминируют здания, сообщил Рудской.

    «В соответствии с договоренностями боевики при выходе из населенных пунктов представляют карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминируют здания, расчищают баррикады и основные маршруты движения транспорта. Передают их под контроль подразделениям российской военной полиции», — отметил представитель Генштаба РФ.

    Сирия сегодня: боевики согласились выйти из Думы, Генштаб РФ назвал катастрофической ситуацию в Ракке

    Катастрофа в Ракке

    В сирийский город Ракка, который ранее был «столицей» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство1» вернулось 95 тысяч человек. Однако обстановка все еще продолжает оставаться катастрофической, в городе работает только одна больница и роддом. Об этом заявил начальник ГОУ Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

    «По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в Ракке сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. В столице провинции, куда вернулось около 95 тысяч человек, почти полностью разрушена инфраструктура, жители не имеют доступа к коммунальным и социальным услугам. В городе функционирует лишь одна больница и родильный дом», — отметил он.

    Сирия сегодня: боевики согласились выйти из Думы, Генштаб РФ назвал катастрофической ситуацию в Ракке

    Кроме того, у города есть серьезные проблемы с обеспечением водой. Причина кроется в неработающем водопроводе. Необходима жидкость берется прямо из реки Евфрат, что грозит массовым распространением инфекций и эпидемий. Как отмечает Рудской, на территории населенного пункта практически не ведется работа по очистке от взрывоопасных предметов. Еженедельно регистрируются до 25 подрывов мирных жителей.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сирия #иг #дамаск #игил #саа #боевики #ракка #восточная гута #дума #генштаб рф
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