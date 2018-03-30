Сирия сегодня: боевики согласились выйти из Думы, Генштаб РФ назвал катастрофической ситуацию в Ракке

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Сирия, 30 марта. Террористы согласились на выход из города Дума (Восточная Гута Дамаска). Генеральный штаб России назвал катастрофической обстановку в сирийской Раккке. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Выход из Думы

Главари незаконных бандформирований согласились вывести боевиков и их семьи из населенного пункта Дума, что в Восточной Гуте Дамаска. Об этом на брифинге заявил начальник ГОУ Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

В настоящее время населенный пункт Дума остается последним оплотом вооруженных бандформирований в пригороде столицы страны.

«По гуманитарному коридору, открытому в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин, Думу покинуло 28,4 тысяч мирных жителей. На сегодняшний день достигнута договоренность с лидерами незаконных вооруженных формирований о выходе в ближайшее время боевиков и членов их семей из города Дума», — подчеркнул российский офицер.

Боевики передают карты минных полей

При выходе из населенных пунктов САР, боевики передают военных правительственных сил карты минных полей и подземных тоннелей. Более того, они даже самостоятельно разминируют здания, сообщил Рудской.

«В соответствии с договоренностями боевики при выходе из населенных пунктов представляют карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминируют здания, расчищают баррикады и основные маршруты движения транспорта. Передают их под контроль подразделениям российской военной полиции», — отметил представитель Генштаба РФ.

Катастрофа в Ракке

В сирийский город Ракка, который ранее был «столицей» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство1» вернулось 95 тысяч человек. Однако обстановка все еще продолжает оставаться катастрофической, в городе работает только одна больница и роддом. Об этом заявил начальник ГОУ Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в Ракке сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. В столице провинции, куда вернулось около 95 тысяч человек, почти полностью разрушена инфраструктура, жители не имеют доступа к коммунальным и социальным услугам. В городе функционирует лишь одна больница и родильный дом», — отметил он.

Кроме того, у города есть серьезные проблемы с обеспечением водой. Причина кроется в неработающем водопроводе. Необходима жидкость берется прямо из реки Евфрат, что грозит массовым распространением инфекций и эпидемий. Как отмечает Рудской, на территории населенного пункта практически не ведется работа по очистке от взрывоопасных предметов. Еженедельно регистрируются до 25 подрывов мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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