Россия высылает военного атташе Эстонии

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Таллин, 30 марта. В министерстве иностранных дел России уведомили посла Эстонии о высылке из страны военного атташе Тоомаса Педа. Об этом сообщили представители пресс-службы МИД Эстонии.

Власти Эстонии сообщили о высылке Россией из страны полковника Тоомаса Педа.

«Посол Эстонии в Москве Арти Хилпус в пятницу был вызван в МИД России, где ему вручили ноту протеста, — говорится в сообщении эстонского внешнеполитического ведомства, — сообщили о высылке из России эстонского военного атташе, полковника Тоомаса Педа».

Ранее Эстония выслала из страны российского военного атташе, полковника Олега Афанасьева в связи с так называемым делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипля. Москва была вынуждена пойти на ответные меры.

Власти Британии обвинили Россию в якобы причастности к делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипля и его дочери. Какие-либо доказательства этого заявления Лондон не предъявил. Москва отвергла все обвинения.

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