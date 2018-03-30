Сирия: двое военнослужащих коалиции США погибли на севере провинции Алеппо
Москва, 30 марта. Двое американских военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы коалиции во главе с США.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 29 марта. В результате взрыва погибли двое американских военнослужащих, еще пятеро получили тяжелые ранения. Пострадавшие были эвакуированы и доставлены в госпиталь, где им оказали медицинскую помощь.
«Имена погибших будут раскрыты по усмотрению властей. Детали, относящиеся к инциденту, останутся в тайне до завершения расследования по данному инциденту», — говорится в заявлении коалиции.
Инцидент произошел на северо-востоке провинции Алеппо в районе города Манбидж, который находится под контролем курдских «Отрядов народной самообороны » (YPG), где базируется ограниченный контингент американских военных.