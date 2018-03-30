Сирия: двое военнослужащих коалиции США погибли на севере провинции Алеппо

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Москва, 30 марта. Двое американских военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы коалиции во главе с США.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 29 марта. В результате взрыва погибли двое американских военнослужащих, еще пятеро получили тяжелые ранения. Пострадавшие были эвакуированы и доставлены в госпиталь, где им оказали медицинскую помощь.

«Имена погибших будут раскрыты по усмотрению властей. Детали, относящиеся к инциденту, останутся в тайне до завершения расследования по данному инциденту», — говорится в заявлении коалиции.

Инцидент произошел на северо-востоке провинции Алеппо в районе города Манбидж, который находится под контролем курдских «Отрядов народной самообороны » (YPG), где базируется ограниченный контингент американских военных.

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