МИД Британии отреагировал на ответ России по «делу Скрипаля»

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Лондон, 30 марта. В министерстве иностранных дел Великобритании отреагировали на требование МИД РФ в течение месяца должна сократить штат британского посольства и генконсульства в России до числа дипломатических работников РФ в Великобритании. Как сообщила представитель дипведомства Соединенного Королевства, Лондон ждал ответных мер «в свете прежнего поведения России».

«Это вызывает сожаление, но, в свете прежнего поведения России, мы ожидали ответ», — отметила она, передает РИА Новости.

В пятницу МИД РФ вызвал британского посла Л.Бристоу и потребовал сократить штат посольства и генконсульств в России. Президент РФ Владимир Путин уже провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого обсудил ряд внешнеполитических проблем, в том числе в контексте высылки некоторыми странами российских дипломатов и ответных мер Москвы.

В начале марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок» в британском Солсбери. Не дожидаясь окончания расследования, власти Великобритании заочно возложили ответственность на Россию и выслали из страны российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». РФ также начала принимать зеркальные меры.

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