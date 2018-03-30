МИД РФ дал польским дипломатам неделю, чтобы покинуть страну

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Москва, 30 марта. Четыре польских дипломата должны покинуть территорию России до 7 апреля. Об этом в МИД РФ в пятницу проинформировали посла Польши в России.

«Посол Польши был вызван в МИД России, где его проинформировали о том, что четверо членов польской дипломатической миссии признаны нежелательными лицами на территории России», — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что у дипломатов есть неделя, чтобы покинуть территорию РФ.

Напомним, 30 марта послы иностранных государств вызваны на ковер в МИД РФ в связи с ситуацией с так называемым «делом Скрипаля», расследованием предполагаемого отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ, из- за которого сперва Соединенное королевство, а затем и ряд других стран решили выслать российских дипломатов.

Ранее в пятницу ответ России на недружественные действия западных стран с членами Совбеза обсудил президент РФ Владимир Путин.

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