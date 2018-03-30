Мавроди похоронят втайне от обманутых им вкладчиков

В закладки

Москва, 30 марта. Основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди похоронят на одном из городских кладбищ, сообщил Федеральному агентству новостей источник в мэрии Москвы. Власти столицы опасаются массовых беспорядков во время прощания с финасовым аферистом.

Назвать точную дату и место погребения Сергея Мавроди источник отказался.

«Похороны состоятся на днях. Объявлено об этом будет постфактум. Ничего больше сказать не могу», — сообщил ФАН источник в мэрии Москвы.

Организацией похорон занимаются родственники Мавроди, и они не хотят, чтобы на них присутствовал кто-то из посторонних, уточнил собеседник ФАН.

По сведениям ФАН, ранее мэрия настаивала на закрытых похоронах, опасаясь возникновения массовых беспорядков. Таким образом, миллионы обманутых Сергеем Мавроди участников МММ не смогут проститься с известным аферистом на его похоронах.

Напомним, Сергей Мавроди почувствовал недомогание на автобусной остановке рано утром в понедельник, 26 марта. Скорую помощь ему вызвали прохожие. Предположительной причиной смерти стал сердечный приступ.

Известным на всю Россию Мавроди стал в 1994 году, когда начал продавать всем желающим акции АО «МММ», обещая постоянный рост их цены. За полгода владельцами «билетов МММ» стали 15 млн человек, а цена на них действительно выросла в 127 раз.

В августе того же года его арестовали по обвинению в уходе от налогов. Находясь в заключении, Сергей Мавроди организовал сбор подписей для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы, был зарегистрирован как кандидат, в октябре 1994 года избран депутатом и освобожден из-под стражи. В 1997 году АО «МММ» было признано банкротом. Потери акционеров МММ составили, по некоторым оценкам, около 3 млрд рублей. В 2003 году Мавроди был осужден в России за мошенничество в крупных размерах.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.