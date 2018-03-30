Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Мавроди похоронят втайне от обманутых им вкладчиков
Новости Сирии
Вопрос о создании техкомитета по заключенным в Сирии пока не обсуждается — Гатилов
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мавроди похоронят втайне от обманутых им вкладчиков

    16:39  30 Марта 2018
    17100

    Мавроди похоронят втайне от обманутых им вкладчиков Москва, 30 марта. Основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди похоронят на одном из городских кладбищ, сообщил Федеральному агентству новостей источник в мэрии Москвы. Власти столицы опасаются массовых беспорядков во время прощания с финасовым аферистом. 

    Назвать точную дату и место погребения Сергея Мавроди источник отказался.

    «Похороны состоятся на днях. Объявлено об этом будет постфактум. Ничего больше сказать не могу», — сообщил ФАН источник в мэрии Москвы.

    Организацией похорон занимаются родственники Мавроди, и они не хотят, чтобы на них присутствовал кто-то из посторонних, уточнил собеседник ФАН.

    По сведениям ФАН, ранее мэрия настаивала на закрытых похоронах, опасаясь возникновения массовых беспорядков. Таким образом, миллионы обманутых Сергеем Мавроди участников МММ не смогут проститься с известным аферистом на его похоронах.

    Напомним, Сергей Мавроди почувствовал недомогание на автобусной остановке рано утром в понедельник, 26 марта. Скорую помощь ему вызвали прохожие. Предположительной причиной смерти стал сердечный приступ.

    Известным на всю Россию Мавроди стал в 1994 году, когда начал продавать всем желающим акции АО «МММ», обещая постоянный рост их цены. За полгода владельцами «билетов МММ» стали 15 млн человек, а цена на них действительно выросла в 127 раз.

    В августе того же года его арестовали по обвинению в уходе от налогов. Находясь в заключении, Сергей Мавроди организовал сбор подписей для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы, был зарегистрирован как кандидат, в октябре 1994 года избран депутатом и освобожден из-под стражи. В 1997 году АО «МММ» было признано банкротом. Потери акционеров МММ составили, по некоторым оценкам, около 3 млрд рублей. В 2003 году Мавроди был осужден в России за мошенничество в крупных размерах.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Павел Арабов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мавроди #ммм
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Высылка дипломатов РФ из миссии ООН в Нью-Йорке противоречит международным нормам – Гатилов

      12:57 31 Марта 2018 58
      Читать
      12:24
      Сегодня

      Киев опубликовал решение о прекращении программы экономического сотрудничества с РФ
      12:20
      Сегодня

      Эксперт объяснил, зачем Великобритании закрытие торгпредства России
      11:51
      Сегодня

      Опубликовано видео первых минут пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
      11:30
      Сегодня

      Виртуозная импровизация: Медведев поздравил актера Збруева с 80-летним юбилеем
      11:15
      Сегодня

      Эксперты объяснили удивление Киева высылкой украинских дипломатов из России

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018 1691

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      1926

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      2197

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1718

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      1048
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Захарова рассказала о новых контрмерах в отношении Лондона

      Захарова рассказала о новых контрмерах в отношении Лондона

      12:34   31 Марта 2018
      45
      Суд в Кемерово заключил гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» под арест

      Суд в Кемерово заключил гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» под арест

      10:09   31 Марта 2018
      1074
      СК просит заключить под стражу гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерово

      СК просит заключить под стражу гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерово

      8:16   31 Марта 2018
      874
      Больше 29 тыс. человек покинули сирийскую Думу с конца февраля — Центр примирения

      Больше 29 тыс. человек покинули сирийскую Думу с конца февраля — Центр примирения

      21:48   30 Марта 2018
      1186