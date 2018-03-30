МИД Финляндии сообщил о высылке из России одного дипломата

В закладки

Хельсинки, 30 марта. Россия высылает одного дипломата Финляндии, который работает в посольстве в Москве, сообщил финский МИД.

Финский посол в РФ Микко Хаутала 30 марта был уведомлен российским МИД о высылке из страны одного дипломата. Личность высылаемого сотрудника дипмиссии не раскрывается. В сообщении финского внешнеполитического ведомства отмечается, что данная мера стала ответом на решение Хельсинки от 26 марта, когда один из российских дипломатов был объявлен персоной нон грата.

Отмечается, что финский дипломат должен покинуть РФ в течение двух недель. Ранее ряд стран ЕС, а также США, Канада и Украина выслали свыше 150 дипломатов РФ, ссылаясь на солидарность с позицией Лондона по делу Скрипаля.

В Москве неоднократно заявляли о готовности работать с британскими властями по расследованию инцидента. Однако Лондон под различными предлогами отказывается передать материалы дела.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.