Мы так над людьми не издеваемся: в РФ объяснили, как дипломатические войны скажутся на американцах

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Одной из главных тем пятницы стало закрытие генконсульства США в Петербурге, ставшее зеркальным ответом на закрытие российского консульства в Сиэтле из-за дела Скрипаля.

По мнению американского публициста Марка Наклза, главными жертвами этой дипломатической войны являются тысячи россиян, которые учатся в Америке.

«Это результат действий российского МИД», — заявил Наклз в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. По его мнению, именно россияне будут испытывать трудности в связи с закрытием консульств, а американцам эти события жизни не испортят, потому что они мало ездят в Россию, уверен публицист.

Николай Платошкин, завкафедрой международных отношений и дипломатии МГУ, напомнил американцу, что США закрыли уже два российских консульства на западном побережье (первым было в Сан-Франциско), усложнив тем самым жизнь не только россиянам, но и своим гражданам. И не ответить на это Россия не могла, хотя в случае с Сан-Франциско промолчала, отметил участник политического ток-шоу.

«Самое ближнее консульство РФ к американским гражданам, проживающим на Западе и желающим получить нашу визу, теперь находится в Хьюстоне. Это несколько тысяч километров езды. А мы закрыли консульство в Петербурге с тем, чтобы люди ездили в Москву как можно меньше. Представляете, мы бы во Владивостоке закрыли?» — заявил историк и дипломат.

Эксперт подчеркнул, что Россия бережет американцев, находящихся в России, и не усложняет жизнь своим гражданам, планирующим поездку за океан, чего нельзя сказать о США, которые усложнили жизнь и россиянам, находящимся на их территории, и своим людям.

«Если бы они не хотели издеваться над людьми, они бы закрыли консульство в Нью-Йорке, так как рядом Вашингтон, куда можно съездить. Мы так над людьми не издеваемся», — добавил Николай Платошкин.

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