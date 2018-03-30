Путин обсудил с Совбезом ответ России на высылку дипломатов

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Ново-Огарево, 30 марта. Президент Российской Федерации Владимир провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Как рассказал пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер обсудил ряд внешнеполитических проблем, в том числе в контексте высылки некоторыми странами российских дипломатов и ответных мер Москвы

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по внешней политике, в том числе в контексте принятых решений о зеркальных мерах в отношении ряда государств, выславших российских дипломатов и закрывших наши консульские учреждения», — отметил представитель Кремля.

4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Британские власти без каких-либо доказательств обвинили в случившемся Россию. В результате Соединенное Королевство, США, Канада, Норвегия, Украина, около 20 стран Евросоюза и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов.

В пятницу МИД РФ вызвал британского посла Л.Бристоу и потребовал сократить штат посольства и генконсульств в России.

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