Apple разрешила пользователям отключать замедление iPhone

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Купертино, 30 марта. Американская компания Apple выпустила обновление для iPhone, iPad и iPod touch, которое позволяет пользователям отключать замедление процессора при разрядке устройств. Раньше эта функция включалась автоматически, и ее нельзя было отключить.

Теперь же, для того, чтобы отменить замедление гаджета, необходимо скачать последнее обновление iOS, зайти в пункт «аккумулятор» и отключить функцию. Отметим, что эта возможность есть только у владельцев iPhone 6 и более новых версий.

Напомним, что функция замедления процессоров, которая позволяет продлить работу гаджета до полной разрядки батареи, вызвала массу недовольства у владельцев «яблочной продукции». Несколько пользователей даже подали в суд на Apple, требуя компенсацию. А во Франции началось расследование против Apple, которую заподозрили в попытке принудить потребителей активнее покупать новые телефоны, сообщает Ura.ru.

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