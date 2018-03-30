Найден вирус, убивающий смартфоны при помощи майнинга

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Токио, 30 марта. Новый вирус-троянец HiddenMiner с помощью майнинга заставляет телефон служить злоумышленникам. Обнаружить вредоносную программу удалось специалистам японской компании Trend Micro.

Японские специалисты сообщили о появлении нового вируса, который угрожает смартфонам. Попасть на телефон HiddenMiner может вместе со скачиваемым приложением.

После этого программа незаметно для пользователя смартфона вскрывает учетную запись администратора и запускает в фоновом режиме приложение-майнер Monero.

Отмечается, что для этого вируса нет никаких контроллеров. Майнинг невозможно остановить, пока ресурсы устройства не будут исчерпаны до конца, пишет «Дни.ру».

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