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    Найден вирус, убивающий смартфоны при помощи майнинга

    15:41  30 Марта 2018  /обновлено: 15:41  30 Марта 2018
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    Найден вирус, убивающий смартфоны при помощи майнинга

    Токио, 30 марта. Новый вирус-троянец HiddenMiner с помощью майнинга заставляет телефон служить злоумышленникам. Обнаружить вредоносную программу удалось специалистам японской компании Trend Micro.

    Японские специалисты сообщили о появлении нового вируса, который угрожает смартфонам. Попасть на телефон HiddenMiner может вместе со скачиваемым приложением.

    После этого программа незаметно для пользователя смартфона вскрывает учетную запись администратора и запускает в фоновом режиме приложение-майнер Monero.

    Отмечается, что для этого вируса нет никаких контроллеров. Майнинг невозможно остановить, пока ресурсы устройства не будут исчерпаны до конца, пишет «Дни.ру».

    Найден вирус, убивающий смартфоны при помощи майнинга

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #вирус #смартфон #майнер
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