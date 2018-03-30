«На нашей улице праздник»: житель Фурштатской отреагировал на выселение дипмиссии США

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Санкт-Петербург, 30 марта. Коренной петербуржец, всю свою жизнь проживший на Фурштатской улице, назвал выселение дипмиссии США праздником для своей улицы. По его словам, местные жители относились к такому соседству резко негативно.

Тем временем сотрудники генконсульства продолжают выносить из здания свои вещи. Мужчина представился Олегом и снял происходящее на камеру мобильного телефона: «на память».

«Я здесь родился, и в этом районе американский флаг всегда был всем, как бельмо на глазу. Когда «это» сюда заехало, отношение у нашей улицы было резко негативное. Это район с историей, традициями. И вдруг американский флаг… И хотя я сам много раз бывал в США, мне всегда было неприятно от того, что на мой улице их флаг. Так что завтра у меня праздник», — признался он в комментарии корреспонденту ФАН.

Кроме того, Олег поделился своими мыслями о дальнейшей судьбе здания.

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