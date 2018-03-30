Похороны Мавроди оплатят вкладчики МММ

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Москва, 30 марта. Похороны основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди оплатят вкладчики, участвовавшие в его второй пирамиде, созданной в 2011 году. Об этом сообщил в пятницу адвокат Александр Молохов.

По его словам, у Мавроди были очень плохие отношения с братом, поэтому он отказался хоронить финансиста на семейном погосте на Хованском кладбище, передает РИА Новости.

«Юридически организацию похорон взяла на себя его бывшая супруга, а оплатила группа участников второй пирамиды «МММ-2011», — отметил Молохов.

Место погребения Мавроди Молохов не уточнил, сообщив, что, предположительно, похороны состоятся в субботу.

Напомним, основатель МММ Сергей Мавроди скончался 26 марта. По некоторым данным, причиной смерти стали острый инфаркт миокарда и перфорация язвы кишечника. Как стало ранее известно ФАН, родственники Мавроди занялись его похоронами после того, как тело финансиста пролежало в морге почти четыре дня.

Знаменитую МММ Мавроди создал в октябре 1992 года. В финансовую пирамиду, по оценкам специалистов, вложились от 10 до 15 миллионов россиян. В 2003 году Мавроди был осужден за мошенничество.

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