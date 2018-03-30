Сирия под ударом из Франции: зачем Макрон посылает войска в Манбидж на подмогу курдам

В закладки

Власти Франции приняли решение направить войска для помощи курдскому ополчению в сирийском Манбидже. Об этом пишет Parisien, ссылаясь на представителей делегации «Демократические силы Сирии» (ДСС, арабо-курдские вооруженные формирования) в Париже. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В четверг делегация ДСС провела встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам представителя делегации, Макрон собирается «в самом скором времени» направить в Манбидж подразделения спецназа французской армии. Их численность не называется. Кроме того, военная операция будет проводиться в координации с американскими военными.

Напомним, Совет национальной безопасности Турции потребовал от курдских формирований незамедлительного вывода из Манбиджа. Турецкая сторона заявляет, что при невыполнении этого требования она может провести в этом регионе военную операцию, подобную тем, что проходили в других северных районах Сирийской Арабской Республики (САР).

Макрон, ты кто такой?

Заявления Макрона не на шутку разозлили официальную Анкару. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что позиция Франции по сирийским курдам и ее желание выступить посредником между ними и Анкарой «нечестная, необъективная» и двуличная. Об этом он сказал в пятницу в ходе пресс-конференции.

«Я сказал по телефону французскому президенту [Эмманюэлю Макрону], что прием на высоком уровне террористов — это свидетельство двойных стандартов в позиции Франции. Она прекрасно знает, что «Силы народной самообороны» (СНС — часть коалиции «Демократических сил Сирии», — Прим. ФАН) и Рабочая партия Курдистана виновны в гибели 40 тысяч человек в Турции. Так что позиция Парижа лишена честности и объективности», — заявил Чавушоглу.

«Ты кто такой, чтобы заниматься таким посредничеством? Откуда у тебя вообще смелость для посредничества между террористами и Турцией?» — обратился Чавушоглу к Макрону.

По его словам, целью СНС «является не борьба с террористами, а раздел Сирии». Чавушоглу отметил, что «предложения Франции противоречивы и неприемлемы, и Анкара не воспринимает их всерьез».

После Мевлюта Чавушоглу, со своим заявлением в адрес французского президента выступил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер отметил, что проведение переговоров Макрона с курдскими представителям можно расценивать как «враждебное отношение к Турции». Также Эрдоган заявил, что его французский коллега «несет пургу» и «перегибает палку» в отношении ситуации в Сирии.

«Мы надеемся, когда чудом выжившие и бежавшие из Ирака и Сирии террористы, набравшие храбрости от политики французских властей, заполнят их страну, французы не станут просить у нас помощи. Эй, Запад, так называемые Вами «Демократические силы Сирии» являются ни чем иным, как террористической организацией! Вы тем самым пытаетесь нас обмануть! Нам прекрасно известны все их выходки, всем покажем свое место! Следовательно, Вы ими нас не напугаете!» — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция против Франции

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что действия Турции в Сирийском Курдистане проводятся безо всякого разрешения Дамаска, однако объяснить их необходимость довольно легко. Курдские группировки крайне левого толка из YPG и их политическое крыло PYD, управлявшие Африном, опираются на ту же идеологию, сформированную Абдуллой Оджаланом, что и «Рабочая партия Курдистана» (РПК), признанная в Турции и ряде других стран террористической организацией, и по множеству свидетельств сотрудничают с ней.

«Африн был успешно занят турецкими войсками и их союзниками по нескольким причинам. Курдские формирования без иностранной поддержки (прежде всего — привычной американской) оказались неспособны противостоять превосходящим силам. Договариваться же с Дамаском курды не захотели, поэтому вынуждены были оставить Африн», — пояснил Сергей Простаков.

Манбидж, заметил эксперт, важный транспортный узел на севере Сирии, теперь становится следующей логичной целью Турции, о которой ее руководство много раз заявляло. Сейчас возникла довольно сложная ситуация, в которой задействовано и Сирия, и Турция, и Иран, и поддерживавший до этого курдов Запад. Последний под лидерством Вашингтона целенаправленно срывал и срывает усилия Анкары, Дамаска, Москвы и Тегерана по мирному урегулированию конфликта в рамках астанинского процесса и сочинского конгресса.

«Поэтому своим заявлением Макрон лишний раз накаляет и без того непростую обстановку. Преданных американцами в Африне курдов теперь обнадеживают на словах французской помощью, а интересы Сирии и Турции вообще на Западе не собираются учитывать. Сложные отношения ЕС с Турцией могут еще более обостриться, а Ближний Восток в целом все дальше от установления мира», — резюмировал Сергей Простаков.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.