Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию

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Москва, 30 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва граждан России в армию. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

На военную службу призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» призыву. Как стало известно, весной в российскую армию призовут 128 тысяч молодых людей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О призыве в апреле-июне 2018 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» в пятницу, 30 марта.

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