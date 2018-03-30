Минобороны объяснило, как призовут в армию ранее не служивших по состоянию здоровья россиян

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Москва, 30 марта. Граждане, ранее не служившие по состоянию здоровья, в рамках весеннего призыва в 2018 году смогут попасть в армию, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве объяснили, что молодые люди, не достигшие 27 лет, при желании получат возможность пройти службу в том случае, если их состояние улучшилось. Им будет необходимо повторно пройти медкомиссию и предоставить в военкомат соответствующие заключения врачей.

Как напомнил начальник главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ полковник Александр Чаплюк, нововведения, позволяющие признанным ограниченно годными гражданам пройти службу, вступили в силу 29 декабря 2017 года, пишет «Московский комсомолец».

«Это граждане, ранее признанные ограниченно годными по состоянию здоровья. До последних изменений в законе («О воинской обязанности и военной службе» — прим. ФАН) для таких людей не предусматривалась служба в рядах Вооруженных силах», — пояснил Чаплюк.

Предполагается, что новой возможностью воспользуются около трех тысяч граждан. Ранее сообщалось, что на службу весной 2018 года призовут 128 тысяч россиян.

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